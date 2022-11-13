Сильное землетрясение произошло в море у чилийского порта Лебу

Фото: 41.mchs.gov.ru

В девяти километрах от чилийского порта Лебу в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает сейсмологическая служба Университета Чили. Риск цунами в результате происшествия специалисты исключают.

Магнитуда 6,2, расположение в 9,38 км к северо-западу от Лебу, глубина 15 километров, — говорится в сообщении.

Как сообщили в местных СМИ, толчки ощущались в провинции Био-Био. В Национальной службе спасения Чили сообщили, что выясняют данные о возможных разрушениях и пострадавших. При этом там сообщили, что риск цунами в настоящий момент исключен.

Ранее сообщалось, что в западной части Непала произошло землетрясение магнитудой 5,6. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, еще пятеро пострадали. По данным полиции, трагедия произошла в результате обрушения здания, вызванного землетрясением. Пострадавшие госпитализированы.

Также сообщалось, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Тайване. Еще 142 человека пострадали. Эпицентр землетрясения располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова. Очаг залегал на глубине 10 километров.