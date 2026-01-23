Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 12:59

Путин посетит один из ведущих вузов России в преддверии Дня студенчества

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин в пятницу посетит один из крупных российских вузов в преддверии Дня студенчества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что праздник приходится в этом году на воскресенье, передает ТАСС.

Сегодня он [Путин] посетит одно из высших учебных заведений, достаточно известное, по случаю грядущего Дня российского студенчества, который в воскресенье, 25 января, все студенты на Татьянин день будут отмечать, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России подписал указ о продлении и расширении реформы высшего образования до 2030 года. До этого планировалось, что проект реализуют до 2025/26 учебного года. В список пилотных вузов вошли МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.

До этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что прием в аспирантуру на бюджетные места в вузах и научных организациях в 2026 году составит 18,2 тыс. человек, что на 400 мест больше показателя 2025 года. Министр также отметил, что аспирантура будет выделена в самостоятельный уровень профессионального образования.

вузы
Владимир Путин
студенты
Дмитрий Песков
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили поощрить родителей школьников-отличников
Стали известны детали смертоносного взрыва в одном из гаражей Подмосковья
Двух педофилов из Екатеринбурга отправили на принудительное лечение
Появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino
Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.