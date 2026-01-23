Путин посетит один из ведущих вузов России в преддверии Дня студенчества

Президент России Владимир Путин в пятницу посетит один из крупных российских вузов в преддверии Дня студенчества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что праздник приходится в этом году на воскресенье, передает ТАСС.

Сегодня он [Путин] посетит одно из высших учебных заведений, достаточно известное, по случаю грядущего Дня российского студенчества, который в воскресенье, 25 января, все студенты на Татьянин день будут отмечать, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России подписал указ о продлении и расширении реформы высшего образования до 2030 года. До этого планировалось, что проект реализуют до 2025/26 учебного года. В список пилотных вузов вошли МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.

До этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что прием в аспирантуру на бюджетные места в вузах и научных организациях в 2026 году составит 18,2 тыс. человек, что на 400 мест больше показателя 2025 года. Министр также отметил, что аспирантура будет выделена в самостоятельный уровень профессионального образования.