Путин посетил Крымский мост

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, передает пресс-служба Кремля. Отмечается, что глава государства проехал за рулем машины по восстановленному транспортному объекту и поговорил со строителями. Кроме того, он заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе восстановительных работ.

5 декабря на восстановленной правой стороне автодорожной части Крымского моста после проведения ремонтных работ было запущено автомобильное движение.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря. Тогда же он уточнил, что часть грузового транспорта при необходимости может проезжать по автомобильной части транспортного объекта. 19 ноября строители завершили установку (надвижку) всех четырех пролетов автомобильной части моста. По словам Хуснуллина, первые две конструкции уже в проектном положении, аналогичная процедура для третьей и четвертой — на подходе.