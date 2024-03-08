Путин помиловал более полусотни осужденных женщин Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, следует из публикации на сайте Кремля. В их число входят осужденные, имеющие несовершеннолетних детей, беременные, а также женщины, родственники которых участвуют в СВО на Украине. В публикации уточняется, что при принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности.

Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Президент в видеообращении по случаю праздника заметил, что ими «невозможно не восхищаться». Также он подчеркнул, что считает материнство одним из самых потрясающих предназначений женщины. По мнению Путина, это трудное и ответственное дело, однако оно приносит много радости и счастья.

8 марта Дмитрий Медведев в видеопоздравлении с Международным женским днем заявил, что Россия на сегодняшний день проходит через очень непростые испытания и дает отпор циничному и опасному врагу. Политик отметил, что у женщин особая, очень важная миссия — они дарят жизнь и создают неповторимую атмосферу добра и любви для близких.