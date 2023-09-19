Путин подписал указ о выплате блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных денежных выплатах в размере 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда, следует из документа, опубликованного на портале правовых актов. Как отмечается, мера приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Произвести в декабре 2023 г. — январе 2024 г. единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья, — говорится в указе.

В июле президент подписал указ о выплатах по 5 млн рублей в случае гибели участников создания фортификационных рубежей. Деньги получат их семьи. Речь не только о военнослужащих, но и всех сотрудниках муниципальных и региональных институций, которые обеспечивают работу укрепительных рубежей и позиций.

При ранении таким гражданам будут выплачивать по 3 млн рублей. Мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.