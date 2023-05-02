Путин перенес День молодежи Путин распорядился отмечать День молодежи в последнюю субботу июня

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

День молодежи Москвы в парке Горького

Президент России Владимир Путин перенес празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. До этого праздник отмечался 27 июня.

Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня. <...> Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Красная площадь в Москве будет полностью закрыта для посетителей на две недели. В период с 27 апреля по 10 мая прогуляться по главной площади страны будет невозможно из-за подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая.

До этого в Курской области отменили военный парад во время празднования Дня Победы. Такое решение было принято по соображениям безопасности. Кроме того, шествия уже отменены в Белгороде, Севастополе, Орловской области, Рязанской области, Крыму и Севастополе, а также Краснодарском крае, кроме Новороссийска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проведение или непроведение парада в регионах остается прерогативой местного руководства.