Президент России Владимир Путин перенес празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. До этого праздник отмечался 27 июня.
Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня. <...> Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.
Ранее стало известно, что Красная площадь в Москве будет полностью закрыта для посетителей на две недели. В период с 27 апреля по 10 мая прогуляться по главной площади страны будет невозможно из-за подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая.
До этого в Курской области отменили военный парад во время празднования Дня Победы. Такое решение было принято по соображениям безопасности. Кроме того, шествия уже отменены в Белгороде, Севастополе, Орловской области, Рязанской области, Крыму и Севастополе, а также Краснодарском крае, кроме Новороссийска.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проведение или непроведение парада в регионах остается прерогативой местного руководства.