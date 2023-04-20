Путин отозвался о чиновниках, которые пошли добровольцами на СВО Путин: муниципальные чиновники, пошедшие добровольцами в СВО, показали пример преданности

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что муниципальные чиновники, которые отправились в зону проведения специальной военной операции, показали пример преданности. По его словам, которые приводит ТАСС, таким образом они отстаивают исторические территории, жители которых много лет сражались за право быть вместе с Россией.

Муниципальные чиновники, пошедшие добровольцами в СВО, показали пример преданности Родине, отстаивают исторические территории России, — сказал Путин.

Президент добавил, что муниципальным чиновникам необходимо «с теплотой и заботой» оказывать помощь коллегам из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом власти на местах должны также быть в курсе нужд и потребностей всех семей участников СВО, так как регионы добиваются успехов, только когда там трудятся неравнодушные, энергичные, честные и порядочные люди.

Более того, Путин отметил важность личных встреч властей с гражданами, так как реальное общение — «важнейший фактор повышения взаимопонимания», чего невозможно достичь цифровизацией.

17 апреля Путин посетил штаб национальной гвардии «Восток» и штаб группировки войск «Днепр», подарил присутствовавшим на встрече копии иконы и заслушал доклады о ходе спецоперации.