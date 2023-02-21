Виктория Молчанова

Путин отказался от внешнеполитического курса России, принятого в 2012 году Путин подписал указ о признании утратившим силу внешнеполитического курса РФ от 2012 года

21 февраля 2023 в 14:25

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе