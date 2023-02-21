Президент России Владимир Путин отменил указ 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса страны». Решение принято с учетом интересов РФ в контексте изменения международных отношений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, постановляю: признать утратившим силу указ президента РФ от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», — говорится в документе.
Новый указ вступает в силу со дня публикации.
Днем 21 февраля в рамках послания Федеральному собранию Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора. Для возврата к диалогу Путин потребовал разъяснений о военных намерениях Франции и Великобритании.
Кроме того, президент поручил готовить ядерное оружие к испытаниям, если так же поступят власти Соединенных Штатов.