Путин оценил слова Трампа о возможности остановить конфликт на Украине Путин: РФ серьезно относится к словам Трампа об остановке конфликта на Украине

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа о возможности остановить конфликт на Украине. На пресс-подходе к СМИ на саммите ШОС в Астане он признался, что видел только фрагменты дебатов президента США Джо Байдена и Трампа.

Конечно, я видел, отворачиваться от этого невозможно, тем более что США остаются великой державой, – сказал Путин.

Ранее два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи. При этом она будет усилена, если от переговоров откажется Россия.

До этого на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) Трамп пообещал, что если победит на выборах, то до инаугурации урегулирует конфликт на Украине. Вступление в должность избранного президента США должно состояться 20 января 2025 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что не может комментировать заявление Трампа о готовности закончить конфликт на Украине за один день. По его словам, суть этого предложения Кремлю неизвестна.