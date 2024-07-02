В Кремле оценили обещания Трампа закончить конфликт на Украине Песков не стал комментировать обещания Трампа закончить конфликт на Украине

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Дональд Трамп

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать заявление экс-президента США Дональда Трампа о готовности закончить конфликт на Украине за один день, передает РИА Новости. По его словам, суть этого предложения Кремлю неизвестна.

Это не первое высказывание Трампа на этот счет. И раньше он тоже высказывался в этом же ключе. Не зная сути, о чем идет речь, прокомментировать это не можем, — сказал Песков.

Ранее два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи. При этом она будет усилена, если от переговоров откажется Россия.

При этом военный корреспондент Александр Сладков указал, что план прекращения конфликта на Украине, который представили советники Трампа, построен на примитивных угрозах. У журналиста сложилось мнение, что Келлог и Фляйц — люди, сделанные «без единого гвоздя».

До этого на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) Трамп пообещал, что если победит на выборах, то до инаугурации урегулирует конфликт на Украине. Вступление в должность избранного президента США должно состояться 20 января 2025 года.