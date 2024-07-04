Путин оценил шансы заключения соглашения по Украине через посредника Путин назвал маловероятным заключение соглашения по Украине через посредника

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

Владимир Путин

Потенциальное заключение мира по Украине через посредника является маловероятным, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства связал это с тем, что у третьей стороны не может быть необходимых для этого полномочий. При этом он напомнил, что Москва всегда выступает за переговоры.

Мы всегда выступаем за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным, — заявил Путин.

Таким образом российский лидер прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности начала переговоров с Москвой через посредников. По мнению политика, в качестве них могли бы выступить Китай и США.

Ранее Путин заявил, что Стамбульские договоренности по Украине остаются «на столе». Он допустил, что данные соглашения могли бы выступить основой для новых переговоров Москвы и Киева. Российский лидер также заявил, что украинский кризис стал следствием «бесцеремонной и авантюрной» политики США и их союзников.

По мнению Путина, предложенный Россией вариант урегулирования конфликта на Украине позволит прекратить боевые действия. Однако сперва Киев и его западные спонсоры должны подтвердить готовность пойти на это.