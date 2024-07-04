Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками в переговорах Зеленский назвал США и Китай возможными посредниками в переговорах с Россией

Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Владимир Зеленский

Посредниками в переговорах с Россией по мирному урегулированию конфликта могли бы стать Китай и США, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В беседе с Bloomberg глава государства отметил, что диалог при участии Вашингтона и Пекина мог бы произойти, если они отложат в сторону разногласия.

Если мы хотим, чтобы эта война закончилась справедливо для Украины, для всего мира, им придется находить где-то какие-то позиции, — сказал Зеленский.

Ранее также сообщалось, что Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня ради начала переговоров с Россией, которое озвучил глава венгерского правительства Виктор Орбан. Свое решение он объяснил угрозой заморозки конфликта. Кроме того, президент не исключил, что Россия использует ситуацию для накопления сил.

До этого Орбан рассказал, что во время визита в Киев предложил Зеленскому объявить в зоне СВО полное прекращение огня. Венгерский политик подчеркнул, что его слова собеседнику не очень понравились. Он уточнил, что украинский лидер понял его позицию, объяснил свои пределы возможного и, возможно, этот вопрос еще будет обсуждаться. Премьер Венгрии отметил, что хотел представить интересы Европы честно и объективно.