Стали известны подробности «прохладной» встречи Орбана и Зеленского Орбан: Зеленскому не понравилось мое предложение о прекращении огня на Украине

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche рассказал, что во время визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить в зоне СВО полное прекращение огня. Венгерский политик подчеркнул, что его слова собеседнику не очень понравились.

Орбан уточнил, что Зеленский понял его позицию, объяснил свои пределы возможного, и, возможно, этот вопрос еще будет обсуждаться. Премьер Венгрии отметил, что хотел представить интересы Европы честно и объективно.

Я старался объяснить Зеленскому, что времени становится все меньше и важно установить мир, поскольку ежедневно на фронте гибнут сотни солдат и мы не видим, каким образом решение может быть найдено на поле боя, — отметил Виктор Орбан.

Венгерский политик подчеркнул, что не намеревался в чем-то убеждать Зеленского. Ему важно было понять его позицию по мирным переговорам, чтобы донести ее до Совета ЕС. Орбан хотел узнать, как его собеседник отреагирует на предложение о прекращении огня, пусть даже временное.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что Зеленский выслушал предложение Виктора Орбана о прекращении огня. По его словам, Киев считает, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

Владимир Зеленский на самом деле не отвергал предложения Виктора Орбана, предположил ранее политолог Сергей Марков. По его мнению, в Киеве согласны с инициативой Орбана и после пропагандистской подготовки сами выдвинут его.