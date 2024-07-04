«Мы не можем»: Зеленский отверг идею прекращения огня Зеленский: прекращение огня без четкого плана заморозит конфликт

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg признался, что отверг предложение о прекращении огня ради начала переговоров с Россией, которое озвучил посетивший Киев 2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Россия может воспользоваться прекращением огня для накопления сил и возобновления боевых действий.

Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить о прекращении огня, — объяснил Зеленский.

Президент Украины считает, что прекращение огня в отсутствие четкого плана будет означать замораживание конфликта, а не его окончание.

Ранее Орбан рассказал, что во время визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить в зоне СВО полное прекращение огня. Венгерский политик подчеркнул, что его слова собеседнику не очень понравились. Орбан уточнил, что Зеленский понял его позицию, объяснил свои пределы возможного и, возможно, этот вопрос еще будет обсуждаться. Премьер Венгрии отметил, что хотел представить интересы Европы честно и объективно.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква позже заявил, что Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии о прекращении огня, но не согласился с ним. По его словам, Киев считает, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.