Стал известен ответ Украины на предложение Орбана о прекращении огня Киев: Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня

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Владимир Зеленский и Виктор Орбан

Президент Украины Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но не согласился с ним сообщил заместитель главы офиса главы государства Игорь Жовква. По его словам, Киев считает, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

Президент выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная. <...> дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве, — сказал Жовква.

Ранее Зеленский сообщал, что вместе с Орбаном обсудил трансграничное сотрудничество, торговлю и другие вопросы во время встречи в Киеве. Он добавил, что речь шла обо всем, что касается жизни людей в обеих странах.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контактов Москвы и Будапешта перед поездкой венгерского премьера Виктора Орбана в Киев не было. По его словам, в Кремле ничего не ожидают от этого визита.

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что Орбан стал бы идеальным кандидатом на роль переговорщика по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, глава венгерского кабмина одновременно представляет и Европейский союз, и НАТО.