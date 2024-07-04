Путин раскрыл, что позволит прекратить конфликт на Украине Путин: украинский конфликт позволит завершить согласие Киева на предложения РФ

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Владимир Путин

Предложенный Россией вариант урегулирования на Украине позволит прекратить боевые действия в случае готовности Киева и его западных спонсоров, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС в Астане. По его словам, украинский кризис возник из-за абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами.

Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине — кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами, — сказал он.

Ранее Путин перед конференцией по Украине в Швейцарии назвал условия для переговоров с Киевом. По его словам, перед тем как Россия согласится начать переговоры, украинские власти должны полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский счел возможными переговоры с властями России, но при наличии посредников. По его словам, такая модель уже продемонстрировала свою эффективность, например, при заключении зерновой сделки.

При этом киевский политолог Константин Бондаренко считает, что Зеленский не обладает самостоятельностью и не сможет принять предложение Путина об урегулировании конфликта. Он добавил, что также речь идет о психологических особенностях украинского лидера.