Путин назвал условия для переговоров с Украиной Путин: РФ готова к переговорам, если Украина выведет войска из новых регионов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Войска Украины должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря про условия переговоров с Украиной на встрече с руководством МИД России. По словам главы РФ, которые приводит корреспондент NEWS.ru, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Как только Киев заявит, что готов, и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений, — отметил Путин.

Также он пояснил, что Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине. При этом в РФ понимают своеобразие юридической ситуации, подчеркнул Путин.

Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра, мы понимаем при этом все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти, даже в соответствии с конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры. Пожалуйста, мы готовы, — резюмировал он.

Президент отметил, что Россия со всей серьезностью относилась к Минским соглашениям в 2015 году, но все ее инициативы были отвергнуты. По его словам, диалог шел трудно, все попытки договориться с украинской стороной оказались провальными.