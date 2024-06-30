Зеленский рассказал о том, как могут пройти переговоры с Россией Зеленский допустил возможность переговоров с Россией при наличии посредников

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможными переговоры с властями России, но при наличии посредников, об этом он заявил в интервью Philadelphia Inquirer. По его словам, такая модель уже продемонстрировала свою эффективность, например, при заключении зерновой сделки.

Украина может найти модель [переговоров], при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение, — сказал он.

Зеленский напомнил, что подписать соглашение о зерновом коридоре помогали ООН и Турция, в конечном итоге сторонам удалось договориться. При этом он добавил, что документ работал длительное время. Президент Украины считает, что этот опыт следует использовать при переговорах, при этом роль посредника могут взять не только Европа и США, но и другие страны. В заключение Зеленский уточнил предлагаемую модель — сначала эксперты готовят решение определенного вопроса, затем, если он устраивает Киев, предложение передается Москве.