В Киеве сделали неожиданное заявление после мирного предложения Путина Политолог Бондаренко: Киев не принимает план Путина из-за несамостоятельности

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев, «Россия сегодня»

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ. Справа - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает самостоятельностью, чтобы принять предложение российского лидера Владимира Путина об урегулировании конфликта, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так». Он добавил, что также речь идет о психологических особенностях Зеленского.

Есть две причины [отказа от мирных инициатив России]. Первая — это психологические особенности Зеленского. Вторая причина — это несамостоятельность Зеленского и Украины в данной войне. Мы не можем сами решать за себя вопрос нашего будущего, — отметил эксперт.

Эксперт считает, что Зеленский не уполномочен заключать какие-либо мирные соглашения с Россией. По мнению Бондаренко, конфликт в Восточной Европе — это «не его собственная война».

Ранее Путин перед конференцией по Украине в Швейцарии назвал условия для переговоров с Киевом. По его словам, перед тем как Россия согласится начать переговоры, украинские власти должны полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

До этого политолог Сергей Марков сообщил, что Запад не ответит «нет» на мирные предложения президента России и воспримет их как «сознательно наглый нереалистичный ультиматум, то есть как троллинг со стороны Владимира Путина» . В результате, по мнению эксперта, Запад вообще не удостоит предложение Путина никаким официальным ответом.