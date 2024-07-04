«Договоренности на столе»: Путин о переговорах с Киевом Путин: Стамбульские договоренности по Украине могут стать основой переговоров

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане сказал, что Стамбульские договоренности по Украине остаются «на столе». Глава государства отметил, что они могли бы стать основой для новых переговоров Москвы и Киева. Заявление президента опубликовано на сайте Кремля.

Стамбульские договоренности по Украине остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров, — отметил Путин.

Вместе с тем российский лидер обратил внимание, что украинский кризис возник в результате «бесцеремонной и авантюрной» политики США и их сторонников. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса и по-прежнему готова к дипломатическому урегулированию ситуации.

Путин напомнил, что от переговоров публично отказалась именно Украина. Причем, указал президент, украинские официальные лица прямо заявляли, что решение было принято по указанию из Лондона.

Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович призвал украинского лидера Владимира Зеленского договориться с Россией о долгосрочном мире. Он считает, что в настоящее время надо создать реальную систему коллективной безопасности в Европе с учетом интересов России. По его словам, эти дискуссии шли бы долго, но это стало бы залогом мира на континенте.