Путин оценил отношения между Россией и Арменией Путин: российско-армянские отношения развиваются, несмотря на сложную международную обстановку

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Владимир Путин и Никол Пашинян

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и отметил успешное развитие двусторонних отношений, несмотря на сложную международную обстановку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы правительства республики. Российский лидер выразил надежду на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.

Высоко ценю конструктивный диалог, установившийся между нами. Важно, что, несмотря на непростую международную обстановку, союзнические отношения между Россией и Арменией продолжают успешно развиваться, — цитирует пресс-служба премьера послание российского лидера.

25 мая Путин заявил в ходе встречи с Пашиняном, что Россия никогда не меняла свою позицию в отношении Лачинского коридора, которая отражена в трехсторонних договоренностях между Москвой, Ереваном и Баку. Так глава государства ответил на слова Пашиняна о напряженной ситуации в районе Лачинского коридора, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Карабах.

29 мая премьер-министр Армении выразил недовольство итогами переговоров с российскими коллегами о разблокировании Лачинского коридора, которые прошли 25 мая в Москве. По словам Пашиняна, Ереван продолжит переговоры с Москвой по урегулированию этой ситуации.