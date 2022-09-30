Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин

Необходимо всегда помнить героев «Русской весны», заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия новых субъектов в состав РФ. Трансляция выступления ведется на RuTube. Он перечислил имена ополченцев и политиков, погибших в Донбассе, назвал их героями великой России и призвал почтить их память минутой молчания.

Президент перечислил в их числе воинов Донбасса, «мучеников одесской Хатыни», а также жертв терактов, устроенных киевским режимом. Он назвал имена погибшего главы ДНР Александра Захарченко, боевых командиров Арсена Павлова и Владимира Жоги, Ольги Качуры и Алексея Мозгового.

Они герои. Герои великой России, — подчеркнул президент.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди разъяснила, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. После принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.