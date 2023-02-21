Путин объяснил, как Россия ответит на поставку дальнобойных систем Киеву

Фото: Staff Sgt. Diana Cossaboom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Продвижение российских войск будет напрямую зависеть от дальнобойности систем, поставляемых на Украину Западом, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. Трансляция послания ведется на YouTube. По словам главы РФ, в случае получения Киевом такого вида вооружений Россия будет вынуждена отодвигать угрозу.

Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ, — сказал Путин.

Кроме того, глава РФ подчеркнул, что Запад потратил более $150 млрд на помощь Киеву и снабжение его оружием, на фоне чего заявления о необходимости борьбы с бедностью выглядят лицемерно.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил мнение, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат назвал США главным дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса.