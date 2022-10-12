Путин обвинил Киев в использовании террористических методов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Киевский режим давно использует террористические методы в работе, включая политические убийства, этнические чистки и расправы над мирным населением, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Киев подтверждает это многочисленными кадрами, которые публикуют в интернете, а затем «стирает, осознав ошибку».

Режим в Киеве давно использует террористические методы, организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями, а потом на весь интернет выкладывает, — подчеркнул Путин.

Ранее президент назвал атомным терроризмом ракетно-артиллерийские удары по Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Кроме того, по его словам, Украина совершила три теракта против Курской АЭС, подрывая ЛЭП. По словам Путина, серьезных последствий терактов удалось не допустить. В результате третьего теракта было повреждено сразу три такие линии, но ущерб удалось в кратчайшие сроки ликвидировать.