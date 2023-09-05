Путин обсуждал с Эрдоганом атаки БПЛА на охраняющие газопроводы корабли Песков: Путин обсуждал с Эрдоганом атаки БПЛА на охраняющие газопроводы корабли

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсуждал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом атаки беспилотников на охраняющие газопроводы корабли, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о налетах на корабли, которые обеспечивают безопасность систем «Голубой поток» и «Турецкий поток». Он подчеркнул, что об ударах по самим трубопроводам речь не шла.

Президент говорил о нападениях на те наши корабли, которые охраняют эти трубопроводы. Надеюсь, что я внес ясность. Информация о том, что были попытки атаковать наши корабли, которые успешно отбивались, была доступна ранее, — разъяснил представитель Кремля.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в Сочи 4 сентября. Сначала прошла встреча в широком составе, затем лидеры двух стран пообщались в узком формате за рабочим обедом.

В консультациях принимали участие министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер и главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан. Также в переговорах в расширенном составе с российской стороны приняли участие вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощники Путина Максим Орешкин и Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что встреча прошла в конструктивной и деловой атмосфере. По его словам, стороны рассмотрели все ключевые вопросы.