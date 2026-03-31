Путин обсудил проекты в энергетике с лидером арабской страны

Путин обсудил с президентом Египта сотрудничество в энергетической сфере

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси сотрудничество двух стран в энергетической сфере, сообщила пресс-служба Кремля. Также стороны отметили позитивную динамику в развитии взаимодействия Москвы и Каира.

Проведен также подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая реализацию масштабных инвестиционных проектов в сферах энергетики и промышленности. Констатирована общая позитивная динамика многопланового российско-египетского сотрудничества, — говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждалась ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта в регионе. Оба лидера выразили обеспокоенность текущими событиями и подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий, а также перехода к дипломатии, с учетом интересов всех стран Персидского залива.

