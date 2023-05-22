В России рассмотрят идею не сажать под стражу ряд женщин

Фото: Kremlin.ru

Встреча с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, говорится на сайте Кремля. В рамках встречи обсуждались меры, направленные на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин и лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

Что касается привлечения к уголовной ответственности женщин, то мы предлагаем сейчас такую конструкцию: чтобы за преступления небольшой тяжести даже в тех ситуациях, когда женщина находится без прописки, без регистрации, все равно ее не привлекать к уголовной ответственности, — сказал Лебедев.

Он уточнил, что несмотря на отсутствие регистрации, место пребывания женщины известно. Если информации об этом нет, государство может дать возможность предупредить обвиняемую о недопустимости повторения подобных действий, за которые тогда уже можно будет привлекать к уголовной ответственности.

По словам Лебедева, инициатива подразумевает, что если человек впервые нарушает закон, то его следует привлекать к административной или дисциплинарной ответственности. Уголовная же будет наступать в случае повторного нарушения.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов.