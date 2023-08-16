Путин обратил внимание на неизбежные экологические изменения Путин: России необходимо приспособиться к неизбежным экологическим изменениям

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

К изменениям в экологии, с которыми сталкивается сегодня мир, необходимо приспособиться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства также призвал думать о будущих поколениях и учитывать факторы глобального потепления, в том числе при строительных планах и ремонтных работах. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.

Нужно, конечно, думать о будущих поколениях, безусловно, но нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям, — отметил российский президент.

Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что глобальное потепление на Земле может ускориться из-за повышения температуры поверхности Мирового океана. По его словам, теплая вода плохо поглощает углекислый газ. Кроме того, она расширяется в объеме, из-за чего повышается уровень океана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен тем временем поставил проблему изменения климата в один ряд с возможностью начала ядерной войны. По его словам, нельзя говорить о какой-то иерархии в данном вопросе. Есть вещи, которые всегда находятся в центре внимания, и изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всего мира, добавил он.