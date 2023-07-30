США поставили в один ряд изменение климата и угрозу ядерной войны Блинкен: угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата

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Проблема изменения климата является не менее опасной, чем возможность начала ядерной войны, заявил в интервью новостной программе «60 минут» на телеканале CBS госсекретарь США Энтони Блинкен. Таким образом он ответил на вопрос, какая из двух угроз несет наибольшие риски для человечества.

Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас, — сказал Блинкен.

Американский госсекретарь добавил, что для США глобальное потепление является важной проблемой. Однако вместе с этим существуют и другие вопросы, представляющие угрозу для международного порядка. По мнению Блинкена, в данной ситуации «нужно быть многозадачными».

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи заявило о планах США и Южной Кореи обсудить возможность применения ядерного оружия против КНДР. ЦТАК сослалось на Вашингтонскую декларацию, в рамках которой будет создана консультативная группа по проблемам ядерного планирования. Кроме прочего, Южная Корея заручилась обещанием США применить «всю силу Альянса» в случае угрозы со стороны КНДР, напомнило агентство.