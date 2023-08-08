Названы причины ускорения глобального потепления Мухаметов: глобальное потепление ускорится из-за повышения температуры поверхности океанов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глобальное потепление на Земле может ускориться из-за повышения температуры поверхности Мирового океана, отметил в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов. Он также пояснил, что теплая вода хуже поглощает углекислый газ, кроме того, может вырасти уровень океана, так как от нагревания вода расширяется.

Ранее агентство France-Presse сообщило, что, по данным программы Евросоюза по наблюдению за планетой Copernicus, температура поверхности Мирового океана побила рекорд и достигла в пятницу, 4 августа, отметки 20,96 градуса.

Это, конечно, сильно влияет на взаимодействие океана и атмосферы: тропических ураганов станет больше, влияет на рост уровня Мирового океана — помимо того, что льды тают, от нагрева вода расширяется и занимает всё больший объем, влияет на биосферу, кислотность воды тоже из-за этого повышается. Также теплая вода меньше способна к поглощению углекислого газа, а это, в свою очередь, будет ускорять глобальное потепление, — пояснил океанолог.

Он добавил, что 20,96 градуса — среднесуточная температура поверхности океана. Средняя температура всей толщи воды составляет 3,73 градуса, данная цифра остается неизменной в течение десятилетий. Таким образом, теплый поверхностный слой практически не влияет на океан, однако именно поверхность взаимодействует с атмосферой, а потому «рост ее температуры на сценарий взаимодействия влияет значительно», подчеркнул ученый.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проблема изменения климата является не менее опасной, чем возможность начала ядерной войны. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, какая из двух угроз несет наибольшие риски для человечества.