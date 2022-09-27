Путин назвал сплошным надувательством ситуацию с вывозом зерна с Украины

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Зерно с Украины продолжает проходить мимо беднейших стран вопреки тому, что Москва давно говорит об этой проблеме, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме видеоконференции. По его словам, ситуация остается неизменной и является «сплошным надувательством», провоцирующим мировой продовольственный кризис.

Ситуация здесь не меняется — сплошное надувательство, и ничего больше. Повторю, Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис, — сказал Путин.

Глава страны добавил, что, по состоянию на 23 сентября, с Украины вышло 203 суда. По программе ООН только четыре ушли в беднейшие страны, отметил Путин. По мнению главы страны, позиция богатейших стран Запада, продолжающих скупку продовольствия с Украины, является «хищнической».

Российский лидер добавил, что ситуация с поставками продовольствия может ухудшиться и по другой причине. По словам Путина, подобный негативный эффект могут дать антироссийские санкции США и Европы.

В июле Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагала, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу.