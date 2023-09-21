Путин назвал важнейший ориентир для компаний и всех уровней власти Путин: переход к «экономике высоких зарплат» должен быть ориентиром для компаний

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Владимир Путин

Переход к «экономике высоких зарплат» должен быть важнейшим ориентиром для компаний и всех уровней власти, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации». По его словам, которые приводит ТАСС, РФ нацелена перейти к экономике высоких зарплат в течение текущего десятилетия.

Выступая на Петербургском экономическом форуме, уже говорил о нашей системной задаче, а именно: в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных компаний и, безусловно, для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики, — сказал глава государства.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на подсчеты FinExpertiza сообщила, что по итогам 2022 года доля россиян, среднемесячный доход которых превышает 100 тысяч рублей, составила 10,9 млн человек, или 7,4% населения. В сравнении с 2021 годом этот показатель вырос на треть.

До этого аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Так, в крупных городах наибольшие доходы получают сотрудники, занятые в области интеллектуальной работы и финансовых услуг. Также эксперты указали, что область «IT и коммуникации» занимает третью позицию в рейтинге самых высоких зарплат в городских центрах России.