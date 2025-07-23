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23 июля 2025 в 17:11

Путин назвал одну из ключевых задач правительства

Путин: одной из актуальных задач для властей остается борьба с кибермошенниками

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Борьба с мошенниками в киберпространстве остается одной из ключевых задач для властей, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Помимо этого глава государства обсудил с кабмином итоги промышленной выставки «ИННОПРОМ-2025», а также развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор» и других.

Одной из актуальных задач является и остается борьба с кибермошенничеством. Максут Игоревич (Шадаев, глава Минцифры — NEWS.ru), знаю, что вы предлагаете ряд новых сервисов для решения этих проблем, — сказал Путин.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что мошенники придумали схему обмана россиян с помощью нового мессенджера МАХ. По его словам, аферисты вынуждают жертву установить поддельное приложение якобы для обеспечения безопасности, а потом выманивают код из СМС и получают доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

Прежде депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что работники маркетплейсов никогда не просят назвать код из СМС-сообщения. По его словам, мошенники активно используют новую схему, представляясь сотрудниками популярных торговых площадок и курьерских служб.

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