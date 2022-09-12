Путин назначил нового посла на Кипре Путин назначил Мурата Зязикова послом России на Кипре

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назначил послом на Кипре Мурата Зязикова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил от этих обязанностей Станислава Осадчего.

Назначить Зязикова Мурата Магометовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр, — говорится в документе.

Ранее президент России назначил Алексея Дедова новым послом РФ в Иране, освободив от этой должности Левана Джагаряна. Джагарян был назначен послом России на Шри-Ланке и Мальдивах.

До этого стало известно, что Россия не будет проводить ротацию своего посла в Вашингтоне на фоне отъезда главы американской дипмиссии Джона Салливана. В настоящее время пост посла России в США занимает Анатолий Антонов. На должность он был назначен в 2017 году. Салливан завершил свою дипломатическую карьеру и покинул Москву 4 сентября, впоследствии заявив, что сделал это из-за смертельной болезни жены. Он подчеркнул, что решение об уходе никак не относилось к политике России в отношении Украины.