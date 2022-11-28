Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»

Фото: kalashnikovgroup.ru

Дмитрий Лебедев

Президент России Владимир Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден «За военные заслуги», сообщается на сайте концерна «Калашников». Он разработал основные технические решения пистолета Лебедева (ПЛК) и модульных пистолетов МПЛ и МПЛ1.

МПЛ, МПЛ1 и ПЛК успешно выдержали государственные испытания и были приняты на вооружение. Поставки пистолетов Лебедева включены в гособоронзаказ. Пистолет Лебедева ПЛК предназначен для замены легендарного пистолета Макарова ПМ, а пистолет МПЛ может заменить в подразделениях Росгвардии не менее легендарный пистолет Ярыгина 6П35, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пистолет системы Лебедева будет вытеснять ПМ из силовых структур постепенно. «Морально устаревший» пистолет системы Макарова был разработан ещё в 1948 году. Уменьшенные длина, высота и масса отличают ПЛК для МВД от базовой версии пистолета Лебедева, оружие подходит для скрытого ношения. Как рассказал полковник полиции Герой России Александр Головашкин, новый образец ПЛК отличается увеличенным магазином и высокой пробивной способностью патрона.