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Герой России оценил новый пистолет полиции

12:25, 21 октября 2021
Герой России оценил новый пистолет полиции Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Компактный пистолет Лебедева (ПЛК), принятый на вооружение Министерством внутренних дел, превосходит устаревший пистолет Макарова (ПМ) количеством патронов в магазине. Об этом рассказал изданию «ПолитЭксперт» полковник полиции Герой России Александр Головашкин. Он также похвалил пробивную способность патрона.

Новый образец ПЛК интересен прежде всего тем, что увеличен магазин. Сотрудник полиции раньше выходил на дежурство, и в кобуре у него находились две обоймы по восемь патронов, а здесь мы видим 14 уже в одном магазине. Это большой плюс. Патрон 9 на 19 «парабеллум» — достаточно хороший, — сообщил Головашкин.

Он добавил, что оружие испытали и приняли, теперь будут использовать. Пистолет Макарова можно применять на учениях.

Разработали новинку в группе компаний «Калашников». Уменьшенные длина, высота и масса отличают ПЛК для МВД от базовой версии пистолета Лебедева, оружие подходит для скрытого ношения.

Ранее сообщалось, что вытеснять из силовых структур ПМ новый пистолет будет постепенно. «Морально устаревший» ПМ был разработан ещё в 1948 году.

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