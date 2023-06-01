Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекино

Фото: vn_zhdanov/t.me

Владимир Жданов

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова, сообщается на сайте Кремля. Город подвергся массированной атаке со стороны Украины минувшей ночью и утром 1 июня.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Президент своим Указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества, — говорится в сообщении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что обстрелы Белгородской области не окажут влияния на ход проведения военной операции на Украине. По его словам, глава государства в курсе ситуации в регионе, поскольку постоянно получает информацию от пограничников, военных, спасателей, а также от представителей региональных и муниципальных властей.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов ВСУ Шебекино пострадали восемь человек, некоторые из пострадавших были госпитализированы. По его словам, эвакуируемых из города жителей доставляют в самый крупный пункт временного размещения в Белгороде.

По сведениям Telegram-канала «112» в Шебекино под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус с людьми, которых эвакуировали из опасных зон. Telegram-канал «Пепел» сообщил об одном погибшем и нескольких пострадавших. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.