Президент России Владимир Путин может 20 сентября выступить с обращением относительно референдумов на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Выступление ожидается до конца дня. Однако, что именно скажет глава государства не уточняется.