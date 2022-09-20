Президент России Владимир Путин может 20 сентября выступить с обращением относительно референдумов на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Выступление ожидается до конца дня. Однако, что именно скажет глава государства не уточняется.
Вячеслав Душин
Путин может выступить с обращением о референдумахРБК: Путин может выступить с обращением о референдумах по присоединению к России четырех областей Украины
20 сентября 2022 в 16:26
Фото: kremlin