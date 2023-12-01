Путин изменил состав СПЧ Путин исключил адвокатов Горгадзе и Резника и еще четырех человек из состава СПЧ

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человекам (СПЧ), сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства в том числе исключил из состава СПЧ адвокатов Шота Горгадзе и Генри Резника.

Путин также исключил из Совета по правам человека журналиста Леонида Никитинского, общественных деятелей Александра Мукомолова и Мару Полякову. Кроме того, из состава СПЧ исключен экономист Евгений Ясин, умерший в сентябре.

Новыми членами СПЧ стали правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды „Русь“» Юлиа Назарова, гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко, директор некоммерческой организации социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков и старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что встреча главы государства с членами СПЧ по традиции состоится в декабре. Точную дату и состав участников объявят позже.

17 ноября глава СПЧ Валерий Фадеев сообщал, что встреча СПЧ с президентом состоится ориентировочно 10 декабря. По его словам, заседание традиционно проходит примерно в этих числах.