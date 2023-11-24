Песков рассказал, когда состоится встреча Путина с членами СПЧ Песков: встреча Путина с членами Совета по правам человека состоится в декабре

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин традиционно встречается с членами Совета по правам человека (СПЧ) в декабре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Путин не планирует менять традицию. Дату встречи и ее участников объявят позже, информирование будет своевременным, отметил представитель Кремля.

Традиционно с СПЧ президент встречается, традиционно он это делает в декабре, будет это и в этом декабре. О сроках и участниках сообщим своевременно, — рассказал Песков.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев ранее заявил, что встреча с Путиным состоится примерно 10 декабря.

Ранее глава СПЧ высказался о законе о цензуре в России. По его словам, он выступает против данной инициативы, так как не видит в ней необходимости. Фадеев подчеркнул, что имеющиеся в российском обществе ограничения, которые некоторые называют цензурой, в действительности являются минимальными требованиями к новой военно-политической ситуации, сложившейся в стране. Также он заявил, что действующих законов, касающихся запрета дискредитации Вооруженных сил РФ, уже достаточно.