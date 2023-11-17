Названа примерная дата встречи совета СПЧ с Путиным Глава СПЧ Фадеев: встреча совета с Путиным ориентировочно состоится 10 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Встреча Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с главой государства Владимиром Путиным традиционно пройдет в декабре, заявил глава совета Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит РИА Новости, заседание ориентировочно состоится 10-го числа.

Около 10 числа (декабря. — NEWS.ru). Традиционно встреча происходит плюс-минус 10 декабря, — сказал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об оперативном совещании Путина с постоянными членами Совбеза РФ. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что детали совещания будут обнародованы позже. Он уточнил, что все остальные мероприятия в рабочем графике Путина 16 ноября носили непубличный характер.

До этого Песков рассказал, что Путин 15 ноября провел встречу с представителями деловых кругов. По его словам, разговор оказался «обстоятельным», обсуждался в том числе вопрос перевода ряда компаний в российскую юрисдикцию.



Кроме того, сообщалось о скорой встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмон с Путиным. По словам Пескова, таджикстанский лидер посетит Москву на следующей неделе. Информацию о предстоящей встрече также подтвердили в Душанбе.