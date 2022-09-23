Путин и Бен Сальман поговорили о передаче пленных иностранцев В беседе Путина с Бен Сальманом выражено удовлетворение от передачи пленных наемников

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Бен Сальман Аль Сауд

Удовлетворение было выражено в телефонной беседе президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда от передачи саудовской стороне незаконно воевавших в Донбассе пленных наемников. Иностранцев Эр-Рияду передали при посредничестве наследного принца, сообщает пресс-служба Кремля.

Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве Наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что наемники из Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, приговоренные к смертной казни в ДНР, оказались в числе освобожденных при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии. Они к вечеру 22 сентября находились в Саудовской Аравии.