Путин дал Мурашко неделю разобраться с устройствами для лечения диабета

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Михаилу Мурашко

Президент РФ Владимир Путин дал министру здравоохранения Михаилу Мурашко неделю, чтобы продумать меры по решению проблем, с которыми сталкиваются люди с сахарным диабетом, передает ТАСС. В ходе заседания с членами правительства президент выслушал доклад главы исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаила Кузнецова, сообщившего о дефиците устройств непрерывного мониторинга глюкозы.

Посмотрите на ту информацию, которая «Народным фронтом» получена, и через недельку все-таки мне еще раз передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуацию менять к лучшему, в нужном нам направлении, — обратился Путин к главе Минздрава.

Ранее врач-эндокринолог Лариса Щербакова назвала главными причинами диабета 2-го типа наследственную предрасположенность, ожирение и нарушение чувствительности к инсулину. По словам специалиста, спровоцировать хроническое заболевание может малоподвижный образ жизни. Кроме того, причиной болезни может стать нарушение выработки инсулина вследствие воспаления поджелудочной железы, рассказала врач.

В сентябре Мурашко объявил о победе над «алкогольным разгулом» 1990-х годов. По его словам, за 15 лет россияне сократили объем потребления алкоголя более чем вдвое.