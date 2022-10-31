Путин: будущий мирный договор Баку и Еревана станет результатом компромисса

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что будущий мирный договор Азербайджана и Армении станет результатом компромисса с обеих сторон. Россия со своей стороны поддержит любые усилия, которые будут направлены на урегулирование ситуации между Баку и Ереваном, отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Сочи.

В частности, российский лидер ответил на вопрос о том, как соотносится организованная ЕС в Праге встреча лидеров Азербайджана и Армении, назначенная на 7 октября, с трехсторонним саммитом в Сочи.

Мы со своей стороны всегда приветствуем любые усилия, направленные на урегулирование. Поэтому что касается того, как это (встреча) коррелируется: коррелируется вполне, естественным образом. И мы поддерживаем все, что направлено на снижение противостояния и урегулирование, — сказал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что над несогласованными вопросами по трехстороннему заявлению России, Азербайджана и Армении работа будет проходить в закрытом формате и заострять на них внимание не надо.

Также Владимир Путин отметил, что Россия готова предоставить карты Армении и Азербайджану для нагорнокарабахского урегулирования в части делимитации и демаркации. По словам президента, предварительные предпосылки по делимитациии и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном уже найдены.

Ранее сообщалось, что Кремль опубликовал по итогам саммита в Сочи трехсторонний документ, принятый президентом России Владимиром Путиным, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В документе подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.