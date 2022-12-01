Пушков указал на признак «непримиримого» раскола в США Пушков: в ситуации с Twitter проявилось размежевание в США на два непримиримых лагеря

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на конфликт между новым владельцем Twitter Илоном Маском и компанией Apple. В данной ситуации проявилось размежевание в США «на два непримиримых стана», отметил он в Telegram.

Маск ранее раскритиковал Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что компания «ненавидит свободу слова в Америке». По мнению Пушкова, Маск выясняет отношения с либералами из-за новой политики своего Twitter.

Независимо от исхода схватки, она важна сама по себе как первый случай раскола в дотоле одномерной среде глобальных сетевых платформ, где допускался лишь ультра-либеральный тип мышления, а все остальные взгляды и позиции находятся под угрозой бана, — подчеркнул сенатор.

Ранее Илон Маск сообщил, что Apple Inc пригрозила удалить Twitter из магазина приложений App Store. Он отметил, что корпорация не объяснила причину угрозы. Также предприниматель подчеркнул, что Apple облагает 30-процентным налогом все, что покупается пользователями в App Store.