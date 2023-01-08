Пушков рассказал, когда США могут перестать поддерживать Украину Пушков: США сократят помощь Украине, если убедятся в ее бесперспективности

Фото: defense.gov

США могут значительно сократить помощь Украине, если убедятся в бесперспективности такой поддержки, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Однако, по словам Пушкова, демократы, выступающие за продолжение помощи Киеву, имеют «свои рычаги давления».

Самый реалистичный сценарий — сокращение расходов на Украину ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью. Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины, — написал он.

Ранее стало известно, что США отправят на Украину зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Ракеты войдут в новый пакет военной помощи для Киева. Количество боеприпасов не уточняется. Известно, что RIM-7 Sea Sparrow можно использовать для перехвата самолетов или крылатых ракет с моря и с суши.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства. Столтенберг подчеркнул, что «оружие является путем к миру».