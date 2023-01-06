США передадут Украине зенитные ракеты для перехвата самолетов

Фото: Сергей Булкин/News.ru

США отправят на Украину зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Пентагона. Отмечается, что ракеты войдут в крупнейший пакет военной помощи для Киева, который анонсировали ранее.

Количество боеприпасов не уточняется. Известно, что RIM-7 Sea Sparrow можно использовать для перехвата самолетов или крылатых ракет с моря и с суши.

В Пентагоне подчеркнули, что общий объем военной помощи для Украины с начала специальной военной операции составил почти $25 млрд долларов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства. Столтенберг подчеркнул, что «оружие является путем к миру».

Ранее стало известно, что Германия присоединилась к новому пакету военной помощи для Украины от США, в рамках которой немецкая сторона направит Киеву БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. В телефонном разговоре президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о намерении продолжать финансовое, гуманитарное, военное и дипломатическое содействие Украине «столько, сколько потребуется».