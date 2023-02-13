Пушков заявил, что отношение поляков к беженцам с Украины будет ухудшаться Пушков: отношение поляков к беженцам с Украины будет ухудшаться

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что отношение поляков к беженцам с Украины продолжит ухудшаться. Так он в Telegram отреагировал на данные социологического опроса, проведенного польскими СМИ.

Полученные результаты показали, что 68% поляков заявили о плохом отношении к украинским беженцам. Причем в худшую сторону их отношение изменилось за последние полгода.

Дальше, по мере истончения ткани «солидарности», в Польше отношение к украинцам будет еще хуже, — считает сенатор.

По его мнению, интеграция граждан Украины в пространство ЕС неизбежно будет «нелегким процессом», учитывая, что украинцы в массе своей приехали в соседнюю страну не работать, а получать, исходя из логики майдана, что «Украине все должны».

Польша еще в прошлом году начала сворачивать программы помощи беженцам с Украины. Власти страны рассчитывали, что сокращая размер пособий, вынудят украинцев искать работу.

Ранее стало известно, что бизнесмена из Люблина (Польша) по имени Ежи Анджеевский, который приютил 40 украинских беженцев после начала СВО, оштрафовали за «оскорбление украинцев» по национальному признаку. Управляющий базой отдыха периодически писал посты в социальных сетях, где называл себя «врагом Бандеры и Гитлера», которыми заинтересовалась местная организация, написавшая заявление в полицию.