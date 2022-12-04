Пушков оценил слова Макрона о гарантиях безопасности для России Пушков: заявление Макрона о гарантиях безопасности для России — просто слова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости гарантий безопасности для РФ абстрактными формулами и просто словами. По его мнению, никаких практических последствий это высказывание иметь не будет. Сенатор считает, что это, как и другие громкие заявления Макрона, является верной, но не согласованной с другими членами НАТО позицией.

Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова. Как пела в свое время певица Далида, paroles, paroles, paroles, paroles et encore des paroles... Слова, слова, слова, — написал Пушков.

Сенатор напомнил, что ранее Макрон заявлял о «смерти мозга НАТО», но политика Альянса после его высказывания если и изменилась, то только в худшую сторону. Французский лидер обещал убедить Польшу и Прибалтику начать диалог с Россией, но на деле это они указывают Парижу, как общаться с Москвой, указал Пушков.

Он добавил, что Макрону ничего не мешало настаивать на гарантиях безопасности для России на протяжении последних нескольких лет и особенно осенью 2021 года, однако до сих пор он молчал. По словам сенатора, причина этого в том, что Париж руководствуется мнением Вашингтона, а тот против предоставления РФ гарантий.

Накануне Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать в том числе и гарантии для России. Он обратил внимание на опасения президента РФ Владимира Путина по поводу того, что НАТО приблизится к российским границам. Макрон подчеркнул, что Европа должна учитывать интересы Москвы, «когда состоится возвращение за стол переговоров».