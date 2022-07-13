Пушков оценил реакцию Берлина на протест Киева из-за турбины для «Газпрома» Пушков оценил реакцию Берлина на протест Киева из-за турбины для «Северного потока»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в Берлине спокойно отнеслись к возмущению Украины по поводу решения Канады о возврате турбины для газопровода «Северный поток». Оттава дала задний ход санкциям, введённым без согласования с ЕС, отметил он в Telegram.

Возмущение Киева по поводу возвращения Канадой турбины для «Северного потока» было отвергнуто Берлином как не имеющее оснований. Канада подвела турбину под свои санкции по недомыслию, в санкционном раже, не согласовав этот шаг с ЕС, и потому была вынуждена дать задний ход, — пояснил сенатор.

Так он отреагировал на заявление властей ФРГ о «принятии к сведению» протеста Киева. Украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал решение Оттавы «абсолютно неприемлемым». При этом Пушков указал на то, что ни Германия, ни ЕС не вводили ограничений на поставки российского газа.

Отказ от него отдельных стран или, точнее, разговоры на сей счёт, поскольку отказавшиеся в разных формах продолжают покупать газ из России, положения не меняют, — добавил политик.

Ранее стало известно, что Госдеп США поддержал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». При этом глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты единодушны с союзниками и партнёрами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности.